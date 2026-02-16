Звезда «Ранеток» снялась в бикини в джакузи

Звезда «Ранеток» Янина Студилина снялась в бикини. Актриса позировала в джакузи и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость отметила, что устроила себе день отдыха, чтобы восстановиться после напряженной работы в театре.
Артистка говорила поклонникам, что для нее очень важен внешний вид, поэтому она редко позволяет себе есть «запрещенку». Для знаменитости приоритетнее сохранить фигуру, чем удовлетворить «сиюминутное» желание и съесть торт. Однако и у нее случаются срывы, которым она старается не придавать особого значения.
Звезда активно занимается фитнесом, а также плавает и ходит в баню. По мнению звезды, это помогает ей поддерживать себя в форме круглогодично, а не от сезона к сезону.
Ранее звезда «Ранеток» вышла на красную дорожку в мини-платье.