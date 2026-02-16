Неожиданный стиль Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

Согласно данным портала, актер пригласил для создания своих образов к пресс-туру английского модельера Сару Бертон, которая в настоящий момент сотрудничает с люксовым брендом Givenchy. Дизайнер разработала костюмы, состоящие из двубортных пиджаков с заостренными лацками и брюк с широкими штанинами. При этом она дополнила их белой рубашкой.