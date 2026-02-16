Ричмонд
Неожиданный стиль Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

Page Six: Одинаковые костюмы Шаламе в пресс-туре были отсылкой к Марти Маузеру
Тимоти Шаламе
Тимоти ШаламеИсточник: Legion-Media

Редакторы Page Six объяснили одинаковые костюмы актера Тимоти Шаламе на пресс-туре фильма «Марти Великолепный». Материал о неожиданном выборе знаменитости опубликован на сайте издания.

По мнению журналистов, за время пресс-тура артист выработал собственный стиль. Он появился в пяти одинаковых костюмах, которые различались лишь по цветам и были отсылками к образу его персонажа Марти Маузера.

Согласно данным портала, актер пригласил для создания своих образов к пресс-туру английского модельера Сару Бертон, которая в настоящий момент сотрудничает с люксовым брендом Givenchy. Дизайнер разработала костюмы, состоящие из двубортных пиджаков с заостренными лацками и брюк с широкими штанинами. При этом она дополнила их белой рубашкой.

Ранее Тимоти Шаламе заметили с актрисой на прогулке в Париже.