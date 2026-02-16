18-летний сын звезд «Не родись красивой» снялся в готическом стиле

Сын звезд сериала «Не родись красивой» Григория Антипенко и Юлии Такшиной впечатлил поклонников съемкой в готическом стиле. 18-летний Иван опубликовал кадры с фотосессии в соцсетях. Артистка оценила работу первенца, сделав репост на свою страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Это очень круто», — отметила знаменитость.
Молодой человек пошел по стопам родителей. В 2025 году он поступил в Театральный институт им. Борис Щукина. Иван несколько лет занимался в творческой студии. Такшина отмечала, что сыну доставались сложные роли, с которыми он достойно справлялся. По словам знаменитости, она никогда не была против актерской карьеры первенца, а, наоборот, всегда поддерживала его стремление выступать на сцене.
