Дэниэл Рэдклифф поделился впечатлениями от отцовства

Актер признался, что стал эмоциональным человеком
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, который тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, дал редкое и очень личное интервью. В нем он впервые подробно рассказал о своем сыне, который появился на свет в апреле 2023 года.

По словам знаменитости, роль отца сделала его гораздо более сентиментальным.

«Я стал эмоциональным человеком — в хорошем смысле, теперь я плачу гораздо чаще. Вижу, как он искренне радуется, и это меня меняет. Впервые я увидел, как чей-то смех вызвал у меня слезы», — признался актер.

Артист также поделился секретами своего долголетнего союза с американской актрисой Эрин Дарк. Пара вместе уже 14 лет.

«Мы хорошо умеем вести беседы и не стесняемся этого. Эрин всегда была очень хороша в том, чтобы заставить меня говорить о своих чувствах больше, чем я, естественно, склонен делать как подавленный англичанин», — заявил актер.

Ранее Дэниэл Рэдклифф рассказал, как получил роль в новом ситкоме.