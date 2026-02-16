Екатерина Волкова в интервью Ксении Собчак раскрыла подробности своей личной жизни. 51-летняя актриса призналась, что вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца без любви — это был второй ее брак.
Звезда сериала «Скорая помощь» рассказала, что согласилась стать его женой, чтобы отомстить бывшему возлюбленному, театральному деятелю Эдуарду Боякову.
«Конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Сережа подходил ко мне, спрашивал, когда я выйду замуж за него. Катька Мцитуридзе была нашим свидетелем. В общем, это была какая-то авантюра. Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала, что Сергей хороший, что он продюсер, что мне надо за ум браться, строить свою жизнь», — призналась Волкова.
Однако второй брак оказался несчастливым из-за отсутствия чувств с ее стороны. Из-за этого у актрисы даже развилась бронхиальная астма. Позже она потеряла ребенка от Члиянца, а при переливании крови в чешской больнице заразилась гепатитом С.
«Я начала задыхаться, мне поставили бронхиальную астму. Это была психосоматика. У меня отрицательный резус-фактор, случился конфликт внутриутробный с малышом. Еще было много перелетов. Еще я его не хотела, Господи, прости. Каждую минуту чувствовала, что не хочу этого ребенка. И он умер у меня внутри. Потом меня заразили гепатитом С при переливании крови в чешской больнице», — отметила артистка.
Узнав о болезни жены, Члиянц стал сторониться Волковой. В результате она приняла решение уйти от него. Стоит отметить, что отношения с Бояковым тоже не были счастливыми. По словам актрисы, этот роман разрушил ее.
«В какой-то момент я поняла, что просто подаю чай. Я поняла, что надо бежать, но не получилось это сразу сделать. Он сказал мне, что влюбился в другую. Я села и поняла, что надо с этим как-то заканчивать, я была разрушена этими отношениями», — подчеркнула звезда.
Позже Екатерина Волкова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал писатель Эдуард Лимонов. От него у актрисы есть 19-летний сын Богдан и 17-летняя дочь Александра.
Они расстались, когда Волкова еще была беременна вторым ребенком. В 2020 году Лимонов ушел из жизни. У артистки также есть старшая дочь от первого брака. Волкова сообщала, что зять запрещает ей общаться с Валерией и с внуками.
Ранее Екатерина Волкова показала свою 17-летнюю дочь от Лимонова.