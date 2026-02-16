«Конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Сережа подходил ко мне, спрашивал, когда я выйду замуж за него. Катька Мцитуридзе была нашим свидетелем. В общем, это была какая-то авантюра. Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала, что Сергей хороший, что он продюсер, что мне надо за ум браться, строить свою жизнь», — призналась Волкова.