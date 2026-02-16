Ричмонд
Екатерина Волкова вспомнила, как вышла замуж назло Эдуарду Боякову

Екатерина Волкова призналась, что, выходя замуж за Сергея Члиянца, хотела отомстить бывшему возлюбленному
Екатерина Волкова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Екатерина Волкова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Екатерина Волкова в интервью Ксении Собчак раскрыла подробности своей личной жизни. 51-летняя актриса призналась, что вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца без любви — это был второй ее брак.

Звезда сериала «Скорая помощь» рассказала, что согласилась стать его женой, чтобы отомстить бывшему возлюбленному, театральному деятелю Эдуарду Боякову.

«Конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Сережа подходил ко мне, спрашивал, когда я выйду замуж за него. Катька Мцитуридзе была нашим свидетелем. В общем, это была какая-то авантюра. Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала, что Сергей хороший, что он продюсер, что мне надо за ум браться, строить свою жизнь», — призналась Волкова.

Однако второй брак оказался несчастливым из-за отсутствия чувств с ее стороны. Из-за этого у актрисы даже развилась бронхиальная астма. Позже она потеряла ребенка от Члиянца, а при переливании крови в чешской больнице заразилась гепатитом С.

Екатерина Волкова, фото: пресс-служба
Екатерина Волкова, фото: пресс-служба

«Я начала задыхаться, мне поставили бронхиальную астму. Это была психосоматика. У меня отрицательный резус-фактор, случился конфликт внутриутробный с малышом. Еще было много перелетов. Еще я его не хотела, Господи, прости. Каждую минуту чувствовала, что не хочу этого ребенка. И он умер у меня внутри. Потом меня заразили гепатитом С при переливании крови в чешской больнице», — отметила артистка.

Узнав о болезни жены, Члиянц стал сторониться Волковой. В результате она приняла решение уйти от него. Стоит отметить, что отношения с Бояковым тоже не были счастливыми. По словам актрисы, этот роман разрушил ее.

«В какой-то момент я поняла, что просто подаю чай. Я поняла, что надо бежать, но не получилось это сразу сделать. Он сказал мне, что влюбился в другую. Я села и поняла, что надо с этим как-то заканчивать, я была разрушена этими отношениями», — подчеркнула звезда.

Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

Позже Екатерина Волкова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал писатель Эдуард Лимонов. От него у актрисы есть 19-летний сын Богдан и 17-летняя дочь Александра.

Они расстались, когда Волкова еще была беременна вторым ребенком. В 2020 году Лимонов ушел из жизни. У артистки также есть старшая дочь от первого брака. Волкова сообщала, что зять запрещает ей общаться с Валерией и с внуками.

Ранее Екатерина Волкова показала свою 17-летнюю дочь от Лимонова. 