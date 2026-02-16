Гоша Куценко рассказал о том, как готовился к роли бывшего заключенного в сериале «Встать на ноги». Актер признался, что при создании образа отсидевшего 20 лет в тюрьме героя, он думал о Михаиле Ефремове.
В шоу-подкасте PROсмотрено Куценко поделился, что ездил к Михаилу Ефремову, когда тот находился в заключении.
«Я рассказывал Паше (режиссер Павел Тимофеев, — прим. ред.) про Мишу, и мы кое-что взяли, — отметил артист. — Я взял Мишины глаза».
Также Куценко рассказал, что «несмотря на то, что его герой только что вышел на волю, он хочет счастья, он хочет встать на ноги».
Исполнитель добавил, что для роли ему пришлось похудеть и нанять педагога, чтобы поставить южную речь, так как действие сериала происходит в Пятигорске.
Сериал «Встать на ноги» поставил Павел Тимофеев по сценарию Александра Носкова. Драмеди рассказывает о бывшем уголовнике по прозвищу Старый, который освобождается из тюрьмы и пытается адаптироваться в новой свободной жизни.
Ранее Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы.