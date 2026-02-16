«Грозовой перевал» собрал $82 млн за четыре дня проката

Хотя отзывы зрителей оказались неоднозначными, а домашний прокат немного отстал от ожиданий, фильм рассчитывает окупиться за счет международной аудитории, так как кинотеатры удерживают около половины кассовых поступлений. Самыми прибыльными зарубежными рынками стали Великобритания с 10,3 млн долларов, Италия — 4,4 млн и Австралия — 4,3 млн. Данные по Азии пока отсутствуют, хотя выход в Китае и Японии ещё предстоит.