«Грозовой перевал» собрал $82 млн за четыре дня проката

На международном рынке картина принесла 42 миллиона долларов, охватив 76 стран
Кадр из фильма «Грозовой перевал»
Кадр из фильма «Грозовой перевал»

Фильм «Грозовой перевал» возглавил мировой прокат, заработав 82 миллиона долларов и установив рекорд дебютных сборов текущего года, сообщает Life.ru со ссылкой на данные Variety.

На международном рынке картина принесла 42 миллиона долларов, охватив 76 стран, в то время как в США за четыре дня она заработала 40 миллионов. Проект, финансируемый Warner Bros, обошелся студии в 80 миллионов долларов.

Режиссер Эмеральд Феннелл экранизировал классический роман Эмили Бронте, в которой Марго Робби и Джейкоб Элорди воплотили главные роли, показывая отношения Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа в Англии XVIII века.

Хотя отзывы зрителей оказались неоднозначными, а домашний прокат немного отстал от ожиданий, фильм рассчитывает окупиться за счет международной аудитории, так как кинотеатры удерживают около половины кассовых поступлений. Самыми прибыльными зарубежными рынками стали Великобритания с 10,3 млн долларов, Италия — 4,4 млн и Австралия — 4,3 млн. Данные по Азии пока отсутствуют, хотя выход в Китае и Японии ещё предстоит.

Ранее Марго Робби рассказала об интимных сценах с Джейкобом Элорди.