«Грозовой перевал» собрал $82 млн за четыре дня проката

Фильм «Грозовой перевал» возглавил мировой прокат, заработав 82 миллиона долларов и установив рекорд дебютных сборов текущего года, сообщает Life.ru со ссылкой на данные Variety.
На международном рынке картина принесла 42 миллиона долларов, охватив 76 стран, в то время как в США за четыре дня она заработала 40 миллионов. Проект, финансируемый Warner Bros, обошелся студии в 80 миллионов долларов.
Режиссер Эмеральд Феннелл экранизировал классический роман Эмили Бронте, в которой Марго Робби и Джейкоб Элорди воплотили главные роли, показывая отношения Кэтрин Эрншоу и Хитклиффа в Англии XVIII века.
Хотя отзывы зрителей оказались неоднозначными, а домашний прокат немного отстал от ожиданий, фильм рассчитывает окупиться за счет международной аудитории, так как кинотеатры удерживают около половины кассовых поступлений. Самыми прибыльными зарубежными рынками стали Великобритания с 10,3 млн долларов, Италия — 4,4 млн и Австралия — 4,3 млн. Данные по Азии пока отсутствуют, хотя выход в Китае и Японии ещё предстоит.
Ранее Марго Робби рассказала об интимных сценах с Джейкобом Элорди.