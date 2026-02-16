Раскрыта сумма алиментов, которую суд может обязать Башарова платить экс-жене

«Покажу на примере, что это дает в цифрах при 40 млн рублей дохода в год. Берем 40 млн и делим на 12, это примерно 3,3 млн рублей в месяц. Дальше важно, что удержание алиментов по исполнительному документу считают с дохода после удержания НДФЛ, и получается после НДФЛ 13%: 3,3 млн умножаем на 0,87, это около 2,9 млн рублей в месяц. ¼ от этого — 725 тысяч рублей в месяц. То есть, если суд пойдет по “классическому варианту” 25% от подтвержденного дохода, ориентир порядка 700−830 тысяч рублей в месяц», — поделился адвокат.