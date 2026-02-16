Никита Высоцкий высказался об игре Ефремова в новом спектакле

Актер и режиссер Никита Высоцкий прокомментировал актерскую игру своего коллеги Михаила Ефремова в первом после освобождения из колонии спектакле. Об этом артист заявил в интервью НСН.
По мнению сына легендарного барда Владимира Высоцкого, несмотря на долгую паузу, Ефремов не растерял своих навыков.
«Он мой друг, я рад, что спустя долгие годы он не хуже играет, чем раньше», — сообщил Никита Владимирович в разговоре с журналистами.
Ранее продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Михаилом Ефремовым.