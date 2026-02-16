Екатерина Стриженова и ее муж Александр Стриженов посетили премьеру спектакля «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова и Анны Михалковой. Это стало первым выходом Михаила Олеговича на театральную сцену после того, как он весной 2025 года освободился из тюрьмы по УДО.
Стриженова в личном блоге показала совместное фото с Ефремовым, а также кадры, сделанные во время спектакля. Актриса запечатлела коллегу в разных образах и призналась, что была в восторге от игры 62‑летнего актера.
«Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль “Без свидетелей” — дебют на сцене. Я от души поздравляю. Выход напрямую к зрителю, новый этап! А еще мы стали свидетелями, как после закрытия занавеса Никита Сергеевич делал разбор артистам и всем службам. Это отдельная серия профессиональной магии», — поделилась впечатлениями телеведущая.
Она напомнила, что премьера для зрителей состоится уже через месяц. По ее словам, все билеты на постановку уже проданы.
Напомним, Михаил Ефремов в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.
Ефремова осудили, но весной 2025 года он вышел из тюрьмы по УДО. Позже артисту предложили работу в театре «Мастерская “12”», художественным руководителем которого является Никита Михалков.
Ранее СМИ сообщили, что Михаил Ефремов нанял федеральную охрану накануне премьеры спектакля.