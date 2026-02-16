«Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль “Без свидетелей” — дебют на сцене. Я от души поздравляю. Выход напрямую к зрителю, новый этап! А еще мы стали свидетелями, как после закрытия занавеса Никита Сергеевич делал разбор артистам и всем службам. Это отдельная серия профессиональной магии», — поделилась впечатлениями телеведущая.