Стриженова показала фото с Ефремовым, сделанные на его первом спектакле после УДО

Актриса поддержала коллегу на премьере постановки «Без свидетелей»

Екатерина Стриженова и ее муж Александр Стриженов посетили премьеру спектакля «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова и Анны Михалковой. Это стало первым выходом Михаила Олеговича на театральную сцену после того, как он весной 2025 года освободился из тюрьмы по УДО.

Михаил Ефремов с Екатериной и Александром Стриженовыми, фото: соцсети
Михаил Ефремов с Екатериной и Александром Стриженовыми, фото: соцсети

Стриженова в личном блоге показала совместное фото с Ефремовым, а также кадры, сделанные во время спектакля. Актриса запечатлела коллегу в разных образах и призналась, что была в восторге от игры 62‑летнего актера.

Михаил Ефремов на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети
Михаил Ефремов на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети

«Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! У Анны Михалковой огромная коллекция великолепных ролей в кино, а спектакль “Без свидетелей” — дебют на сцене. Я от души поздравляю. Выход напрямую к зрителю, новый этап! А еще мы стали свидетелями, как после закрытия занавеса Никита Сергеевич делал разбор артистам и всем службам. Это отдельная серия профессиональной магии», — поделилась впечатлениями телеведущая.

Михаил Ефремов и Никита Михалков на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети
Михаил Ефремов и Никита Михалков на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети

Она напомнила, что премьера для зрителей состоится уже через месяц. По ее словам, все билеты на постановку уже проданы.

Напомним, Михаил Ефремов в 2020 году стал виновником смертельного ДТП. Актер в нетрезвом состоянии сел за руль и столкнулся с другой машиной, водитель которой погиб.

Ефремова осудили, но весной 2025 года он вышел из тюрьмы по УДО. Позже артисту предложили работу в театре «Мастерская “12”», художественным руководителем которого является Никита Михалков.

Ранее СМИ сообщили, что Михаил Ефремов нанял федеральную охрану накануне премьеры спектакля.