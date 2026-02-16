Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Цыпкин о первом после УДО спектакле Ефремова: «Большой русский актер»

Актер Цыпкин заявил, что Михаил Ефремов остался большим русским актером
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

Сыгравший главную роль в спектакле «Без свидетелей» актер Михаил Ефремов после нескольких лет отсутствия на сцене сумел продемонстрировать хорошую игру. Ничего радикально в его работе не изменилось — он был и остается «большим русским актером», заявил НСН писатель, сценарист Александр Цыпкин.

«Прекрасный спектакль, хорошая игра. Наверняка этот спектакль будут сравнивать с фильмом Никиты Сергеевича “Без свидетелей”. Это, безусловно, вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой», — отметил Цыпкин.

Он добавил, что спектакль точно получился не хуже кинокартины, отметив, что практика постановки известных работ не нова — в пример актер привел «Чайку» Антона Чехова, которую ставят и играют разные актеры.

Ранее продюсер рассказал, почему откладываются съемки сериала с Михаилом Ефремовым.