Цыпкин о первом после УДО спектакле Ефремова: «Большой русский актер»

Сыгравший главную роль в спектакле «Без свидетелей» актер Михаил Ефремов после нескольких лет отсутствия на сцене сумел продемонстрировать хорошую игру. Ничего радикально в его работе не изменилось — он был и остается «большим русским актером», заявил НСН писатель, сценарист Александр Цыпкин.
«Прекрасный спектакль, хорошая игра. Наверняка этот спектакль будут сравнивать с фильмом Никиты Сергеевича “Без свидетелей”. Это, безусловно, вызов и для Михаила Ефремова, и для Анны Михалковой», — отметил Цыпкин.
Он добавил, что спектакль точно получился не хуже кинокартины, отметив, что практика постановки известных работ не нова — в пример актер привел «Чайку» Антона Чехова, которую ставят и играют разные актеры.
