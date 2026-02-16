Цыпкин о первом после УДО спектакле Ефремова: «Большой русский актер»

Сыгравший главную роль в спектакле «Без свидетелей» актер Михаил Ефремов после нескольких лет отсутствия на сцене сумел продемонстрировать хорошую игру. Ничего радикально в его работе не изменилось — он был и остается «большим русским актером», заявил НСН писатель, сценарист Александр Цыпкин.