Звезда «Квартета И» высказался об использовании ИИ в работе

Комик Барац заявил, что не прикасается к нейросетям
Леонид Барац
Леонид Барац

Участники коллектива «Квартет И» Леонид Барац и Ростислав Хаит признались в подкасте Александра Соколовского, что не используют искусственный интеллект в своей работе.

«Я вообще к этому не прикасаюсь. Это же наша работа, наш кайф, почему мы будем перекладывать это на ИИ? Это он отнимет нашу работу? Да пошел он в (пятую точку). Сами придумаем», — заявил Барац.

Хаит подчеркнул, что для него и коллег важно «вылизать» текст и сделать работу максимально качественно. Комики предпочтут сотрудничать с молодыми специалистами, нежели с нейросетью.

Ранее «Квартет И» раскрыл, когда выпустит новый фильм.