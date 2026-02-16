Брюс Уиллис несколько лет назад узнал, что тяжело болен. У голливудского актера диагностировали лобно-височную деменцию.
Состояние звезды фильма «Крепкий орешек» постепенно ухудшается: он перестает узнавать родных, не может самостоятельно о себе заботиться и утрачивает способность говорить, передвигаться, писать и читать. Однако, несмотря на это, друзья актера утверждают, что Уиллис остается счастливым.
«О Брюсе действительно хорошо заботятся. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь, ему комфортно, его окружают люди, которые его любят. Он счастлив. Я не думаю, что он понимает, что потерял. Он не понимает, что у него деменция. Насколько я могу судить, он просто считает, что его жизнь такая», — цитирует инсайдера Daily Mail.
Тяжелее всего сейчас жене и детям актера, которые ежедневно наблюдают, как угасает их близкий человек. В конце лета 2025 года супруга звезды Эмма Хеминг сообщила, что переселила мужа в отдельный дом.
По словам Эммы, теперь она не в силах ухаживать за Брюсом самостоятельно, поэтому вынуждена была принять это решение. Дом специально оборудован так, чтобы актеру было максимально комфортно. За ним круглосуточно присматривают профессиональные сиделки, а родные стараются навещать его как можно чаще.
Напомним, в 2022 году Брюс Уиллис сообщил о своей болезни и заявил, что оставляет актерскую карьеру. Сейчас его поддерживают близкие: бывшая жена Деми Мур и их три дочери — Румер, Скаут и Таллула, а также нынешняя супруга и их дети.
В 2010 году Уиллис женился на Эмме Хеминг. У пары есть две дочери: Мейбл и Эвелин.
Ранее Эмма Хеминг столкнулась с хейтом после выселения Брюса Уиллиса из семейного дома.