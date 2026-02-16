Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

43-летняя Приянка Чопра в прозрачном платье снялась для журнала

Индийская актриса Приянка Чопра в откровенном платье снялась для журнала Variety
Приянка Чопра / фото: соцсети
Приянка Чопра / фото: соцсети

Индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра в откровенном образе снялась для журнала Variety. Кадры опубликованы на сайте издания.

43-летняя знаменитость на одном из размещенных снимков позировала в прозрачном вязаном платье, украшенном жемчужными бусинами. Упомянутый наряд с глубоким декольте частично оголял тело звезды. При этом она отказалась от бюстгальтера. Образ завершила объемная укладка и макияж в нейтральных оттенках.

В интервью изданию артистка рассказала, как смогла оказаться на вершине славы и балансировать между двумя гигантами киноиндустрии — Голливудом и Болливудом. «Чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь, потребовалось много лет упорного труда. Сейчас я могу выбирать, чем заниматься. Я прекрасно понимаю, какая это привилегия, и отношусь к этому очень серьезно», — призналась она.

Ранее Приянка Чопра опубликовала фото в бикини на Багамах.