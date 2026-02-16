Александр Петров показал свою жену в леопардовом бикини

Актер Александр Петров снял свою жену в леопардовом бикини. Виктория Петрова позировала мужу на яхте во время морской прогулки. Артист опубликовал фото своей возлюбленной в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
У пары 6 апреля 2025 года появился первенец. Своего сына они назвали Федором. Петрова отмечала в соцсетях, что легко восстановилась после беременности и родов.
Ранее Александр Петров поделился кадрами романтического отдыха с женой и сыном на яхте.