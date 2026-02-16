Жена Ричарда Гира опубликовала редкое семейное фото с мужем и тремя детьми

Жена актера Ричарда Гира опубликовала редкое семейное фото. Публицист Алехандра Гир показала, как они отпраздновали День всех влюбленных. Бизнесвумен поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), скрыв лица детей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.