Жена Ричарда Гира опубликовала редкое семейное фото с мужем и тремя детьми
Жена актера Ричарда Гира опубликовала редкое семейное фото. Публицист Алехандра Гир показала, как они отпраздновали День всех влюбленных. Бизнесвумен поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), скрыв лица детей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Так благодарна за моих мальчиков и за мужа, который пересек океан, чтобы быть с нами. Люблю вас всех бесконечно», — написала она.

Первенцу знаменитости 13 лет. Журналистка родила первенца от бизнесмена Говинда Фридланда, который был ее первым супругом.

Ранее Ричард Гир пришел с сыновьями на рождественское шоу в Нью-Йорке.