Папарацци показали фото Ирины Шейк в мокром крошечном бикини

40-летняя знаменитость была запечатлена на пляже 14 февраля в Майами-Бич. Супермодель сфотографировали в мокром крошечном черном бикини, кепке в тон и солнцезащитных очках. Манекенщица появилась на публике с влажными распущенными волосами и без макияжа. Сообщается, что звезда подиумов отдыхала с 8-летней дочерью Леей, однако девочка не попала на фото папарацци.