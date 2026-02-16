Ричмонд
Папарацци показали фото Ирины Шейк в мокром крошечном бикини

Супермодель Ирину Шейк засняли в мокром крошечном бикини в Майами

Супермодель Ирину Шейк подловили в купальнике во время отдыха в США. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ирина Шейк / фото: соцсети
Ирина Шейк / фото: соцсети

40-летняя знаменитость была запечатлена на пляже 14 февраля в Майами-Бич. Супермодель сфотографировали в мокром крошечном черном бикини, кепке в тон и солнцезащитных очках. Манекенщица появилась на публике с влажными распущенными волосами и без макияжа. Сообщается, что звезда подиумов отдыхала с 8-летней дочерью Леей, однако девочка не попала на фото папарацци.

Ранее Ирина Шейк в кожаном мини-платье вышла на публику.