Павел Деревянко рассказал о желании снова стать отцом

Актер Павел Деревянко заявил, что хочет стать отцом в третий раз
Павел Деревянко на премьере фильма «Кто-то должен умереть», фото: пресс-служба
Павел Деревянко на премьере фильма «Кто-то должен умереть», фото: пресс-служба

Актер Павел Деревянко признался, что хотел бы вновь стать отцом. Слова знаменитости передал «Пятый канал».

На вопрос о том, мечтает ли он в третий раз ощутить радость отцовства, Деревянко дал утвердительный ответ.

«Да, конечно», — раскрыл актер.

При этом артист не уточнил, чьего рождения он ждет больше: мальчика или девочки.

У актера растут две дочери от предпринимательницы Дарьи Мясищевой, с которой он состоял в отношениях на протяжении десяти лет. Старшей наследнице актера Варваре 15 лет, а младшей Александре 11 лет.

Ранее дочери Деревянко рассказали об общении с отцом после расставания родителей.