Звезда «СашиТани» раскрыла опасность ИИ для кинематографа

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова заявила, что в целом не возражает, когда технологии искусственного интеллекта применяются для «воскрешения» певцов или артистов — по ее словам, это дает повод для светлой ностальгии. Однако говорить о полной замене актеров на ИИ не следует, так как в этом случае аналогичная судьба постигнет представителей всех профессий кинематографа, заявила она Общественной Службе Новостей.