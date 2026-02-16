Звезда «СашиТани» раскрыла опасность ИИ для кинематографа

Ричмонд
Валентина Рубцова на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова заявила, что в целом не возражает, когда технологии искусственного интеллекта применяются для «воскрешения» певцов или артистов — по ее словам, это дает повод для светлой ностальгии. Однако говорить о полной замене актеров на ИИ не следует, так как в этом случае аналогичная судьба постигнет представителей всех профессий кинематографа, заявила она Общественной Службе Новостей.

«Я против того, чтобы он всецело заменил актерскую братию. Тогда уже нужно не только отменять профессию актера, но и отказаться от профессии режиссера, сценариста, художника по свету и далее по списку, потому что ИИ может все это сам сгенерировать», — подчеркнула Рубцова.

Она добавила, что ИИ не должен стать врагом актерской работы, а должен лишь позволить улучшить качество российского кинематографа.

Ранее Валентина Рубцова назвала свои любимые фильмы.