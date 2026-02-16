Ричмонд
«Квартет И» раскрыл, когда выпустит новый фильм

Коллектив «Квартет И» выпустит новый фильм в феврале 2027 года
«Квартет И»
«Квартет И»Источник: Алексей Молчановский

Звезды творческого коллектива «Квартет И» Леонид Барац и Ростислав Хаит сообщили в подкасте Александра Соколовского, что планируют снять новый фильм.

По словам комиков, съемки проекта начнутся летом. Картина должна выйти в широкий прокат в феврале 2027 года.

«И в феврале этого же года попробовать снять “Пассажиров”, которые тоже очень кинематографичны, и выпустить их под Новый год 2027−2028 года», — поделились артисты.

Речь идет о спектакле «Квартета И» «Пассажиры отложенных рейсов». Постановка рассказывает о встрече четырех незнакомцев в зимнем аэропорту. В ней выступили Александр Демидов, Камиль Ларин, Леонид Барац и Ростислав Хаит.

Последний на данный момент фильм «Квартета И» вышел в ноябре 2024 года — «Один день в Стамбуле». Он собрал 175 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ. Наиболее известные работы коллектива — это «О чем говорят мужчины», «День выборов» и «День радио».

Ранее звезда «Квартета И» Леонид Барац показал своих повзрослевших дочерей.