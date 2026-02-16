«Квартет И» раскрыл, когда выпустит новый фильм

Последний на данный момент фильм «Квартета И» вышел в ноябре 2024 года — «Один день в Стамбуле». Он собрал 175 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ. Наиболее известные работы коллектива — это «О чем говорят мужчины», «День выборов» и «День радио».