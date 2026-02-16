Кристина Асмус показала лицо своего нового возлюбленного

Ричмонд
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото лица возлюбленного Махмудова
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, на котором было видно лицо ее возлюбленного, кинооператора Валерия Махмудова. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость проводит время с бойфрендом на Бали. Актриса рассказала, что они с возлюбленным посетили водопад Банью Вана Амерта. Артистка показала фото, где Валерий Махмудов был запечатлен в серой куртке, голубой футболке и шортах.

По словам знаменитости, они ехали в горы посмотреть окрестности и случайно наткнулись на табличку, которая указывала дорогу к водопаду. Кристина Асмус заявила, что это было одно из лучших мест, где она побывала.

«Ехать неблизко, умеренно удобно, но это того стоит! Спускаться к водопадам еще минут 30 пешком, но дорога по джунглям облагороженная, живописная и очень сочная. Водопадов там несколько, все они в разных точках. Ветвистые каскадные потоки, вода чистейшая даже после дождя, бамбуковые мостики… все это утопает в зелени. И внимание — ни одного туриста! Может нам так повезло, а может о нем еще и не знает никто, но водопады меня просто загипнотизировали…»— поделилась артистка.

Ранее Кристина Асмус опубликовала фото в купальнике на Бали.