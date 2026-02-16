Кристина Асмус показала лицо своего нового возлюбленного

«Ехать неблизко, умеренно удобно, но это того стоит! Спускаться к водопадам еще минут 30 пешком, но дорога по джунглям облагороженная, живописная и очень сочная. Водопадов там несколько, все они в разных точках. Ветвистые каскадные потоки, вода чистейшая даже после дождя, бамбуковые мостики… все это утопает в зелени. И внимание — ни одного туриста! Может нам так повезло, а может о нем еще и не знает никто, но водопады меня просто загипнотизировали…»— поделилась артистка.