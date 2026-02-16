Стало известно, как Марго Робби вернула форму после родов

На недавней премьере фильма «Грозовой перевал» Марго Робби оказалась в центре всеобщего внимания, поразив публику своей идеальной фигурой. 35-летняя звезда, которая лишь год назад впервые стала мамой, выбрала для выхода смелое платье с корсетом, выигрышно подчеркнувшее ее стройный силуэт и осиную талию.