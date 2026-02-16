Стало известно, как Марго Робби вернула форму после родов

На недавней премьере фильма «Грозовой перевал» Марго Робби оказалась в центре всеобщего внимания, поразив публику своей идеальной фигурой. 35-летняя звезда, которая лишь год назад впервые стала мамой, выбрала для выхода смелое платье с корсетом, выигрышно подчеркнувшее ее стройный силуэт и осиную талию.
Секрет стремительного преображения звезды раскрыл ее персональный тренер Дэвид Хиггинс. По его словам, ключ к успеху Марго — в грамотном сочетании силовых нагрузок и пилатеса. Примечательно, что актриса практически полностью отказалась от традиционных кардиотренировок, заменив изнурительный бег танцами и растяжкой.
Особое внимание в программе тренировок уделяется укреплению мышц кора. Несмотря на плотный съемочный график, Робби придерживается строгой дисциплины, не пропуская занятия даже во время разъездов.
«Мы с Марго тренировались с перерывами на протяжении многих лет. Наш график тренировок перед съемками “Барби” длился около 12−15 недель», — пояснил тренер в беседе с Women’s Health.
