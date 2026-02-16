Ричмонд
Дочь Умы Турман Майя Хоук вышла замуж в День святого Валентина

Актриса Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона
Майя Хоук и Кристиан Ли Хатсон, фото: соцсети
Майя Хоук и Кристиан Ли Хатсон, фото: соцсети

Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона. Свадьба прошла в День святого Валентина в Нью-Йорке, сообщает издание Page Six.

Майя Хоук с отцом Итаном Хоуком, фото: соцсети
Майя Хоук с отцом Итаном Хоуком, фото: соцсети

Торжественное мероприятие, которое состоялось 14 февраля, посетили некоторые коллеги 27-летней актрисы по сериалу, в том числе Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Калеб Маклафлин. Родители артистки, Итан Хоук и Ума Турман, также присутствовали на свадьбе. Причем первый вел свою дочь к алтарю.

Хатсон и Хоук дружили четыре года, прежде чем их отношения переросли в романтические. В 2023 году папарацци впервые поймали их целующимися.

Ранее дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала.