Дочь Умы Турман Майя Хоук вышла замуж в День святого Валентина

Звезда сериала «Очень странные дела» Майя Хоук вышла замуж за музыканта Кристиана Ли Хатсона. Свадьба прошла в День святого Валентина в Нью-Йорке, сообщает издание Page Six.
Торжественное мероприятие, которое состоялось 14 февраля, посетили некоторые коллеги 27-летней актрисы по сериалу, в том числе Джо Кири, Наталия Дайер, Сэди Синк, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Калеб Маклафлин. Родители артистки, Итан Хоук и Ума Турман, также присутствовали на свадьбе. Причем первый вел свою дочь к алтарю.
Хатсон и Хоук дружили четыре года, прежде чем их отношения переросли в романтические. В 2023 году папарацци впервые поймали их целующимися.
Ранее дочь Умы Турман в откровенном виде снялась на мотоцикле для журнала.