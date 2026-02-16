Звезда фильма «Кин-дза-дза» Людмила Солоденко умерла на 78-м году жизни

Знаменитость окончила Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. В разные годы она была солисткой Эстрадного оркестра Эдди Рознера и выступала под сценическим именем Лона Лонг. В кино актриса начала сниматься с 1972 года.