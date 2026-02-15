67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

Американская актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» запечатлела себя в зеркале в номере отеля. Она предстала перед камерой в атласном черном наряде с тонкими бретелями и кружевной отделкой. При этом артистка отказалась от декоративной косметики и продемонстрировала укладку с небрежными локонами.
«Последствия смены часовых поясов… Автопортрет в отеле», — указала она в подписи.
