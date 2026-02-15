Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

67-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета

Актриса запечатлела себя в зеркале в номере отеля

Американская актриса Шэрон Стоун показала лицо без макияжа после перелета. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Шэрон Стоун, фото: соцсети
Шэрон Стоун, фото: соцсети

67-летняя звезда фильма «Основной инстинкт» запечатлела себя в зеркале в номере отеля. Она предстала перед камерой в атласном черном наряде с тонкими бретелями и кружевной отделкой. При этом артистка отказалась от декоративной косметики и продемонстрировала укладку с небрежными локонами.

«Последствия смены часовых поясов… Автопортрет в отеле», — указала она в подписи.

Ранее Шэрон Стоун вышла в свет в платье с разрезом до бедра и леопардовых чулках. 