«Боли очень много»: Сергей Бурунов рассказал, как поборол алкозависимость

Актер Бурунов признался, что избавился от алкозависимости благодаря психотерапии
Сергей Бурунов
Сергей БуруновИсточник: Legion-Media.ru

Актер Сергей Бурунов заявил, что отказаться от алкоголя ему помогла психотерапия. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Поход к психотерапевту необходим, это гигиена мозга, потому что все накапливается и чревато трагическими болезнями, пластырем такое не заклеишь, йодом не помажешь. Надо разбираться со своей семьей, со своей виной, со стыдом. Вот у нас этого очень много в профессии: стыда, вины, жалости к себе, опасных, очень деструктивных механизмов, которые мешают жить», — сказал Бурунов.

Артист добавил, что психотерапия помогает поддерживать ментальное здоровье и не «сойти с ума».

«Еще это инструмент образования и познания себя, как управлять своей жизнью, потому что боли очень много, и ее никуда не деть, заливать алкоголем или наркотиками, понятно, куда это приведет», — добавил актер.

Он заключил, что «безмерно благодарен своему терапевту».

«Я рад, что я в терапии, где нашел ответы на очень многие вопросы», — отметил Бурунов.

