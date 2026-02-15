«Боли очень много»: Сергей Бурунов рассказал, как поборол алкозависимость

«Поход к психотерапевту необходим, это гигиена мозга, потому что все накапливается и чревато трагическими болезнями, пластырем такое не заклеишь, йодом не помажешь. Надо разбираться со своей семьей, со своей виной, со стыдом. Вот у нас этого очень много в профессии: стыда, вины, жалости к себе, опасных, очень деструктивных механизмов, которые мешают жить», — сказал Бурунов.