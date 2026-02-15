Ричмонд
Мать Ткаченко опровергла данные о якобы уже состоявшемся награждении актера

Инна Ткаченко отметила, что в военной части пока не уточнили, какие это будут награды
Николай Ткаченко, фото: соцсети
Николай Ткаченко, фото: соцсети

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Актер театра и кино Николай Ткаченко, погибший в зоне боевых действий, будет удостоен государственных наград РФ. Об этом в беседе с ТАСС сообщила его мать Инна Ткаченко, отметив, что в военной части пока не уточнили, какие это будут награды.

Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» и театральных постановках, находился в зоне СВО с 10 июня 2025 года, сообщила в начале февраля ТАСС мать актера. По ее словам, он служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Ткаченко погиб, возвращаясь после выполнения боевого задания в зоне СВО в декабре 2025 года.

«Звонила в часть по поводу наград. Они подтвердили, что награды будут», — сказала собеседница агентства.

Ткаченко опровергла сообщения СМИ о якобы уже состоявшемся посмертном награждении актера орденом Мужества и медалью Жукова.

«Нет, это звонили мошенники, а их сейчас много, звонят каждый день по несколько раз. И кто какие только небылицы не сочиняет. Поэтому я перезвонила в часть, уточнила по поводу награждения. Мне сказали, что награды будут, но не сказали какие и в каком количестве», — объяснила она.

Ткаченко добавила, что поиски тела актера все еще продолжаются. В компетентных органах ей ответили, что пока новой информации не поступало.