Мать Ткаченко опровергла данные о якобы уже состоявшемся награждении актера

«Нет, это звонили мошенники, а их сейчас много, звонят каждый день по несколько раз. И кто какие только небылицы не сочиняет. Поэтому я перезвонила в часть, уточнила по поводу награждения. Мне сказали, что награды будут, но не сказали какие и в каком количестве», — объяснила она.