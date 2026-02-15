Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Чадов устроил романтический отдых с женой на Алтае

Актер показал банные процедуры с Лейсан Галимовой на Алтае

Алексей Чадов и Лейсан Галимова отправились в зимнее путешествие в Горный Алтай. Супруги выбрали популярный всесезонный курорт Манжерок — место притяжения для любителей горнолыжного спорта и снежных пейзажей.

Алексей Чадов с женой на Алтае, фото: соцсети
Алексей Чадов с женой на Алтае, фото: соцсети

Звезда сериала «Камбэк» поделился атмосферными кадрами отдыха. Пара устроила традиционный сибирский релакс — с баней и ледяной купелью под открытым небом. Чадов показал, как парил супругу березовыми вениками, и с юмором подписал видео: «Вообще больше не парюсь».

Алексей Чадов с женой на Алтае, фото: соцсети
Алексей Чадов с женой на Алтае, фото: соцсети

Галимова, в свою очередь, продемонстрировала подтянутую фигуру в черном раздельном купальнике и без колебаний окунулась в ледяную воду. После экстремального контраста супруги закутались в шубы и отправились согреваться горячими напитками, наслаждаясь горным воздухом. Это не первый визит Чадовых на Алтай — актер давно признается в любви к этому краю и зимним видам спорта.