Алексей Чадов устроил романтический отдых с женой на Алтае

Алексей Чадов и Лейсан Галимова отправились в зимнее путешествие в Горный Алтай. Супруги выбрали популярный всесезонный курорт Манжерок — место притяжения для любителей горнолыжного спорта и снежных пейзажей.
Звезда сериала «Камбэк» поделился атмосферными кадрами отдыха. Пара устроила традиционный сибирский релакс — с баней и ледяной купелью под открытым небом. Чадов показал, как парил супругу березовыми вениками, и с юмором подписал видео: «Вообще больше не парюсь».
Галимова, в свою очередь, продемонстрировала подтянутую фигуру в черном раздельном купальнике и без колебаний окунулась в ледяную воду. После экстремального контраста супруги закутались в шубы и отправились согреваться горячими напитками, наслаждаясь горным воздухом. Это не первый визит Чадовых на Алтай — актер давно признается в любви к этому краю и зимним видам спорта.