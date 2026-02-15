Юлия Хлынина призналась, что уже несколько лет свободна

Актриса Юлия Хлынина впервые открыто рассказала о переменах в личной жизни. Актриса призналась, что уже несколько лет не состоит в браке с Алексеем Милевским, за которого вышла замуж в 2020 году. По словам Хлыниной, их союз завершился два-три года назад.