Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юлия Хлынина призналась, что уже несколько лет свободна

Актриса сообщила, что несколько лет назад развелась
Юлия Хлынина на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба
Юлия Хлынина на премьере фильма «Комментируй это», фото: пресс-служба

Актриса Юлия Хлынина впервые открыто рассказала о переменах в личной жизни. Актриса призналась, что уже несколько лет не состоит в браке с Алексеем Милевским, за которого вышла замуж в 2020 году. По словам Хлыниной, их союз завершился два-три года назад.

«Я официально свободна уже года два-три», — отметила она, подчеркнув, что не намерена раскрывать подробности разрыва.

Актриса, которая всегда тщательно оберегала личное пространство и почти не публиковала совместных фото с супругом, дала понять, что чувствует себя уверенно: «Я не завишу от мужчин».

В программе «Света вокруг света» Светланы Бондарчук Хлынина призналась, что легко влюбляется в талантливых людей, но при этом скептически относится к понятию женской дружбы. О конкуренции в профессии она отозвалась с юмором: «Стекло мне никто не сыпал».

Актриса также вспомнила работу с Александром Петровым в сериале «Звоните ДиКаприо!». По ее словам, одна из самых эмоциональных сцен — разрыв с героем Петрова — в итоге не вошла в финальный монтаж.

«Сцена была страшная», — пояснила Хлынина, добавив, что считает коллегу «великолепным партнером».

Ранее Юлия Хлынина дала совет, как сохранить отношения. 