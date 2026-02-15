Юлия Хлынина призналась, что уже несколько лет свободна

Актриса Юлия Хлынина впервые открыто рассказала о переменах в личной жизни. Актриса призналась, что уже несколько лет не состоит в браке с Алексеем Милевским, за которого вышла замуж в 2020 году. По словам Хлыниной, их союз завершился два-три года назад.
«Я официально свободна уже года два-три», — отметила она, подчеркнув, что не намерена раскрывать подробности разрыва.
Актриса, которая всегда тщательно оберегала личное пространство и почти не публиковала совместных фото с супругом, дала понять, что чувствует себя уверенно: «Я не завишу от мужчин».
В программе «Света вокруг света» Светланы Бондарчук Хлынина призналась, что легко влюбляется в талантливых людей, но при этом скептически относится к понятию женской дружбы. О конкуренции в профессии она отозвалась с юмором: «Стекло мне никто не сыпал».
Актриса также вспомнила работу с Александром Петровым в сериале «Звоните ДиКаприо!». По ее словам, одна из самых эмоциональных сцен — разрыв с героем Петрова — в итоге не вошла в финальный монтаж.
«Сцена была страшная», — пояснила Хлынина, добавив, что считает коллегу «великолепным партнером».
Ранее Юлия Хлынина дала совет, как сохранить отношения.