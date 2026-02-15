Петров поделился кадрами романтического отдыха с женой и сыном на яхте

Брак Петрова стал неожиданностью для многих. В апреле 2025 года у пары родился сын Федор. Актер присутствовал при родах, назвав этот опыт «космическим». С тех пор звезда активно делится моментами семейного счастья, показывая, что для него личная жизнь столь же важна, как и работа в кино.