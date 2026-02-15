Ричмонд
Петров поделился кадрами романтического отдыха с женой и сыном на яхте

Актер показал, как отметил День всех влюбленных
Александр Петров с женой и сыном, фото: соцсети
Александр Петров с женой и сыном, фото: соцсети

Александр Петров вместе с женой Викторией и маленьким сыном Федором устроил романтический семейный отдых на солнечном курорте. Актер поделился трогательными моментами путешествия в соцсетях, показав, как они наслаждаются водными просторами на яхте.

Петров не только прокатился с семьей по волнам, но и устроил для супруги фотосессию. В кадре Виктория предстала в бикини, а артист запечатлел ее в эффектной позе.

«Семья! С Днем всех влюбленных», — подписал он публикацию.

Брак Петрова стал неожиданностью для многих. В апреле 2025 года у пары родился сын Федор. Актер присутствовал при родах, назвав этот опыт «космическим». С тех пор звезда активно делится моментами семейного счастья, показывая, что для него личная жизнь столь же важна, как и работа в кино.

Ранее жена Александра Петрова трогательно поздравила его с 37-летием.