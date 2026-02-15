Погибшего на СВО актера из «Триггера» наградили посмертно

2 февраля мать Ткаченко рассказала, что сына не стало 6 декабря, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.