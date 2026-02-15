Актриса Троянова заявляла в суде об отсутствии иностранного влияния

Актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом), оспаривая свой статус, утверждала в суде, что никогда не находилась под иностранным влиянием и не получала зарубежной поддержки. Об этом стало известно из судебных материалов по итогам рассмотрения ее жалобы в кассационной инстанции.
Суд отклонил требования Трояновой об исключении из реестра, куда она была включена в ноябре 2024 года. В исковом заявлении она указывала на свою профессиональную деятельность в качестве российской актрисы и телеведущей, однако кассационная инстанция оставила решение без изменений.
Ранее, в ноябре 2025 года, Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Троянову к восьми годам колонии по делу о призывах к террористической деятельности и уклонении от обязанностей иноагента.