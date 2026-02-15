Ричмонд
53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в свет в мини-юбке

Актриса показала фигуру в полупрозрачном топе и мини-юбке
Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показала фигуру в «голом» топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

53-летняя Пэлтроу посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса появилась на красной дорожке в розовом полупрозрачном топе, мини-юбке со шлейфом в тон и туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу длинные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой. На некоторых фото Гвинет Пэлтроу позировала вместе с коллегой Кейт Хадсон.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет ПэлтроуИсточник: Legion-Media.ru

В январе Гвинет Пэлтроу стала гостьей вечера, организованного в преддверии церемонии вручения кинопремии BAFTA в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе. Актриса выбрала для закрытого светского мероприятия белую рубашку, черный жакет, брюки с эффектом мятой ткани и туфли на каблуках.

Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черными тенями. Однако интернет-пользователи не оценили внешний вид Пэлтроу и раскритиковали ее за брюки.

В декабре Гвинет Пэлтроу вместе с дочерью Эппл Мартин и сыном Мозесом Мартином посетила премьеру фильма «Марти Великолепный».