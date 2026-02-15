53-летняя Гвинет Пэлтроу вышла в свет в мини-юбке

53-летняя Пэлтроу посетила Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре. Актриса появилась на красной дорожке в розовом полупрозрачном топе, мини-юбке со шлейфом в тон и туфлях на каблуках. Артистка добавила к образу длинные серьги и кольцо. Знаменитости уложили волосы в пучок и сделали макияж с черными стрелками и красной помадой. На некоторых фото Гвинет Пэлтроу позировала вместе с коллегой Кейт Хадсон.