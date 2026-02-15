Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

58-летняя Памела Андерсон вышла на публику в коротком платье-кейпе

Актриса посетила мероприятие в Берлине
Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Памела Андерсон появилась на публике на фестивале в Берлине. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя Андерсон позировала в коротком платье-кейпе с цветочным принтом. Образ дополнили колготки, черные туфли, массивные серьги и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили мягкими локонами, при этом от макияжа она отказалась.

Памела Андерсон
Памела АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

Впервые Памела Андерсон появилась с новым имиджем 30 сентября. Она стала гостьей светского мероприятия в Париже. Актриса вышла в свет в атласном платье цвета слоновой кости без рукавов от One Of.

Несколько недель назад Памела Андерсон пришла на закрытое мероприятие ювелирного бренда Pandora. Она предпочла для вечера черное мини-платье с золотистым воротником и кожаным поясом. Образ дополнил сет золотых подвесок и черные туфли на низком каблуке. Актриса также появилась со стрижкой с челкой. Она также отказалась от макияжа.

Ранее Памела Андерсон без макияжа пришла на Неделю моды в Нью-Йорке. 