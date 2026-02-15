Ричмонд
Николь Кидман снялась в рубашке в кровати

Актриса поздравила подписчиц с Днем подруг
Николь Кидман, фото: соцсети
Николь Кидман, фото: соцсети

Голливудская актриса Николь Кидман снялась в рубашке без штанов. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

58-летняя Кидман позировала в розово-белой рубашке в тонкую полоску. Актриса предстала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и розовой помадой. Знаменитость сидела на кровати в спальне. Под фото она поздравила подписчиц с Днем подруг.

Недавно стало известно, что Николь Кидман продала свою трехкомнатную квартиру в Милсонс-Пойнт в Сиднее за $8,5 миллиона спустя два года после покупки. Известно, что бывшая резиденция актрисы с видом на Сиднейский мост и Оперный театр располагалась на 15-м этаже комплекса Latitude. Артистка заработала с продажи $775 тысяч. Сообщается, что покупателем является винодел Дэвид Мэдсон.

7 января появилась информация, что Николь Кидман официально развелась с Китом Урбаном после 19-летнего брака. В документах актриса указала, что причиной расставания с певцом стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя.

Ранее стало известно, что Николь Кидман получила преимущественное право опеки над детьми. 