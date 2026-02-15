Ричмонд
59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне снялась в Дубае

Актриса снялась у бассейна
Рената Литвинова, фото: соцсети
Рената Литвинова, фото: соцсети

Актриса Рената Литвинова снялась в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

59-летняя Литвинова позировала в облегающем комбинезоне у бассейна на отдыхе в отеле в Дубае. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.

У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года.

По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.

В июне 2025 года Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны. Актриса прошлась по подиуму в провокационном образе.

Ранее Рената Литвинова показала новый имидж без бровей. 