59-летняя Рената Литвинова в облегающем комбинезоне снялась в Дубае

Актриса Рената Литвинова снялась в Дубае. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
59-летняя Литвинова позировала в облегающем комбинезоне у бассейна на отдыхе в отеле в Дубае. Волосы актриса распустила и отказалась от макияжа.
У актрисы есть 24-летняя дочь Ульяна от бизнесмена Леонида Добровского, с которым она рассталась, когда девочке было шесть лет. Литвинова стала матерью в 33 года.
По словам режиссера, только после 30 лет она осознала, что материально и ментально готова к ребенку. Актриса призывала женщин не торопиться рожать детей из-за давления общественного мнения, а задуматься сначала о будущем, оценив все возможности и риски.
В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами вместе с дочерью.
В июне 2025 года Рената Литвинова приняла участие в показе своей дочери Ульяны. Актриса прошлась по подиуму в провокационном образе.
Ранее Рената Литвинова показала новый имидж без бровей.