Композитор Рыбников отсудил за песню «Буратино» три миллиона рублей

По словам журналистов, чтобы трек из телефильма «Приключения Буратино» не исполняли бесплатно, 80-летний композитор оформил на него права, обратившись к лейблу. Юристы лейбла уже отсудили для Рыбникова около 3 миллионов рублей, выиграв в суде против ООО «Центр развития культуры», которое организовывало детские новогодние праздники в 2023 и 2024 годах.