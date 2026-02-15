Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова отказалась от «уколов красоты»

Актриса заявила, что не будет колоть ботокс
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Актриса Дарья Мельникова призналась в Telegram-канале, что пока не будет делать ботокс.

«Пока решила не колоть ничего, так как и так нравлюсь людям», — заявила артистка.

Мельникова приложила скриншот, в котором содержатся негативные комментарии о ее внешнем виде. По мнению некоторых пользователей сети, 34-летняя актриса выглядит значительно старше своего возраста. Они назвали артистку «40-летним замученным мужиком» со «лбом-гармошкой».

В октябре 2023-го Дарья Мельникова пошутила, что вернулась к роли Жени в продолжении «Папиных дочек» из-за стокгольмского синдрома.

Сериал «Папины дочки. Новые» вышел 18 сентября 2023-го. Герой Веник оказался на месте Сергея Васнецова (Андрей Леонов) из оригинального шоу — его и детей бросит жена Даша (Анастасия Сиваева), поэтому молодому отцу придется самостоятельно воспитывать девочек.