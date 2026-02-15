Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить продолжение. На съемки второго сезона намекнул режиссер Жора Крыжовников, разместив соответствующий пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Постановщик опубликовал в соцсети пост с цифрой 2, размашисто написанной красной краской. К посту была прикреплена песня группы «Кино» «Красно-желтые дни».
Вдобавок Крыжовников отметил на фотографии снявшихся в первом сезоне актеров: Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.
Пользователи заметили, что другой актер сериала, Иван Янковский, не был отмечен в посте.
Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова снят по документальному роману татарского журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Первый сезон вышел в 2023 году и стал народным хитом.