Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Жора Крыжовников заинтриговал поклонников популярной криминальной драмы постом в социальных сетях
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» может получить продолжение. На съемки второго сезона намекнул режиссер Жора Крыжовников, разместив соответствующий пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Постановщик опубликовал в соцсети пост с цифрой 2, размашисто написанной красной краской. К посту была прикреплена песня группы «Кино» «Красно-желтые дни».

Вдобавок Крыжовников отметил на фотографии снявшихся в первом сезоне актеров: Леона Кемстача, Рузиля Минекаева, Славу Копейкина, Льва Зулькарнаева, Елизавету Базыкину, Анастасию Красовскую и Сергея Бурунова.

Пользователи заметили, что другой актер сериала, Иван Янковский, не был отмечен в посте.

Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова снят по документальному роману татарского журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Первый сезон вышел в 2023 году и стал народным хитом.