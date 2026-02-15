Режиссер «Слова пацана» намекнул на продолжение сериала

Напомним, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова снят по документальному роману татарского журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х». Первый сезон вышел в 2023 году и стал народным хитом.