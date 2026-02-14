Новый документальный фильм Меган Маркл потерпел неудачу

Фильм, который продюсировала Меган Маркл, «Королевы печенья» дебютировал на кинофестивале «Сандэнс» и был встречен бурными овациями, однако, по словам режиссера Алисы Намиас, коммерческого успеха не ожидается. Фильм пока даже не продан дистрибьютеру.
«Сейчас на рынке творится настоящий кошмар, и многим из нас приходится нелегко. Мы можем чувствовать себя беспомощными — а может, мы и есть беспомощные, — но я хочу верить, что все может измениться», — посетовала в интервью Намиас.
Документальная картина рассказывает о четырех девочках-скаутах, которые пекут и продают печенье. Меган лично вышла на сцену кинотеатра, чтобы представить съемочную команду.
«Да, это, пожалуй, самый милый фильм на фестивале. Но я рискну и скажу, что это одно из самых ярких и значимых изображений американской традиции», — подчеркнула герцогиня Сассекская.
Проект представляет современный взгляд на опыт взросления. Тема очень близка Меган, которая в детстве была герлскаутом в Калифорнии, а ее мама Дория Рэгланд, была старостой отряда.