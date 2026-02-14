Ричмонд
Адам Сэндлер ежегодно отправляет Дженнифер Энистон цветы в День матери

Актеры дружат на протяжении многих лет
Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер
Дженнифер Энистон и Адам СэндлерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Издание Complex поделилось эксклюзивными деталями жизни одной из самых крепких дружб в Голливуде. Как стало известно, актер Адам Сэндлер на протяжении многих лет хранит трогательную традицию: в День матери он отправляет Дженнифер Энистон роскошный букет цветов.

Этот жест — не просто формальное поздравление, а знак поддержки. Ранее Энистон откровенно рассказала о своем непростом пути, связанном с многолетними попытками забеременеть и процедурами ЭКО.

Сэндлер и его супруга Джеки, зная, насколько эмоционально сложным может быть этот праздник для актрисы, решили ежегодно напоминать ей, что она любима и окружена заботой.

«Я люблю ее. Моя жена любит ее. Она одна из наших самых близких подруг», — объяснил Сэндлер.