Моряк призналась в любви Сарику Андреасяну в День всех влюбленных

В День всех влюбленных актриса Елизавета Моряк опубликовала трогательный пост, посвященный режиссеру Сарику Андреасяну. В обращении к возлюбленному она подчеркнула, что он стал для нее человеком, с которым можно делить не только будни, но и создавать по-настоящему значимые проекты.
«Мой дорогой Сарик, ты пришел в мою жизнь и заменил собой множество людей, с которыми я могла бы разделить будни, но вряд ли смогла бы создать что-то по-настоящему значимое», — написала Лиза. Она отметила страсть Сарика к созиданию, кино и семье, а также его непоколебимую веру, которая вдохновляет ее идти к своим целям.
Моряк также призналась, что хочет строить совместное будущее, создавать новые миры на экране, обсуждать идеи и жить полной жизнью рядом с Андреасяном.
«Я люблю тебя, с дурацким праздником тебя!» — заключила актриса, добавив легкий юмористический оттенок в трогательное послание.