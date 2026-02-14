Моряк призналась в любви Сарику Андреасяну в День всех влюбленных

«Мой дорогой Сарик, ты пришел в мою жизнь и заменил собой множество людей, с которыми я могла бы разделить будни, но вряд ли смогла бы создать что-то по-настоящему значимое», — написала Лиза. Она отметила страсть Сарика к созиданию, кино и семье, а также его непоколебимую веру, которая вдохновляет ее идти к своим целям.