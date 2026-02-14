Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Моряк призналась в любви Сарику Андреасяну в День всех влюбленных

Лиза Моряк призналась в любви Сарику Андреасяну в День всех влюбленных
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, фото: соцсети
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, фото: соцсети

В День всех влюбленных актриса Елизавета Моряк опубликовала трогательный пост, посвященный режиссеру Сарику Андреасяну. В обращении к возлюбленному она подчеркнула, что он стал для нее человеком, с которым можно делить не только будни, но и создавать по-настоящему значимые проекты.

«Мой дорогой Сарик, ты пришел в мою жизнь и заменил собой множество людей, с которыми я могла бы разделить будни, но вряд ли смогла бы создать что-то по-настоящему значимое», — написала Лиза. Она отметила страсть Сарика к созиданию, кино и семье, а также его непоколебимую веру, которая вдохновляет ее идти к своим целям.

Моряк также призналась, что хочет строить совместное будущее, создавать новые миры на экране, обсуждать идеи и жить полной жизнью рядом с Андреасяном.

«Я люблю тебя, с дурацким праздником тебя!» — заключила актриса, добавив легкий юмористический оттенок в трогательное послание.