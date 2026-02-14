Спустя год завершился развод Джессики Альбы с Кэшем Уорреном

Что касается имущества, то Уоррен получит 3 миллиона долларов, включая особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 10 миллионов долларов, приобретенный парой в 2017 году. Сумма будет выплачена двумя налогово необлагаемыми платежами по 1,5 миллиона долларов: один сразу, второй — через год. Всё остальное имущество достанется Джессике, которая также вернет свою девичью фамилию.