Спустя год завершился развод Джессики Альбы с Кэшем Уорреном

После почти года официального процесса Джессика Альба и ее бывший муж, продюсер Кэш Уоррен, окончательно завершили бракоразводный процесс. Пара, поженившаяся в 2008 году без брачного контракта, договорилась не выплачивать друг другу алименты, при этом продолжая совместно воспитывать трех детей: Хонор (17 лет), Хейвен (14 лет) и Хейнса (8 лет).
Что касается имущества, то Уоррен получит 3 миллиона долларов, включая особняк в Беверли-Хиллз стоимостью 10 миллионов долларов, приобретенный парой в 2017 году. Сумма будет выплачена двумя налогово необлагаемыми платежами по 1,5 миллиона долларов: один сразу, второй — через год. Всё остальное имущество достанется Джессике, которая также вернет свою девичью фамилию.
Напомним, Джессика объявила о расставании с Кэшем в январе 2025 года, подчеркнув, что находится в процессе личного и эмоционального самопознания. С тех пор оба завели новые отношения: Уоррен встречается с 25-летней моделью Ханой Сан Доерр, а Альба — с 33-летним актером Дэнни Рамиресом, известным по фильмам «Топ Ган: Мэверик» и «Капитан Америка: Дивный новый мир».
Источник US Weekly отметил, что бывшие супруги относятся к новым романам друг друга спокойно, без негатива и обид.
Последний раз Джессика и Кэш появлялись вместе прошлой осенью на теннисном матче Хейвена, где, по словам очевидцев, пара держалась в стороне и практически не общалась.