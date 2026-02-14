42-летняя звезда «Универа» снялась топлес в День всех влюбленных

Актриса Наталья Рудова снялась без бюстгальтера в День всех влюбленных. Снимками она поделилась в соцсети.
42-летняя Рудова позировала топлес, прикрыв грудь руками. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж. Черно-белым фото актриса поздравила всех с 14 февраля.
«Любовь — самое прекрасное чувство… Будьте счастливы.. Берегите сердце.. И никого не слушайте.. Хотите позвать на свидание-зовите..даже если боитесь. даже если..не важно что.. Живем один раз.. С днем любви! И пусть она правит миром», — написала Рудова.
Артистка тщательно следит за питанием и много тренируется, чтобы поддерживать фигуру. По признанию звезды, у нее бывают срывы, когда она набирает лишние килограммы, но на короткий срок. Рудова отмечала, что старается для себя, а не для привлечения внимания мужчин. Актриса в целом довольна отражением в зеркале, однако не прекращает усиленно работать над собой.
Рудова недавно показала подписчикам, как выглядела в бикини в разном весе. Артистка опубликовала в соцсетях фотоколлаж. Знаменитость отметила, что большинству понравились ее нынешние формы при весе в 61 килограмм.
Звезда «Универа» признавалась, что мечтает о семье, однако пока не встретила человека, с которым бы ей хотелось быть рядом.