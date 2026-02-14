51-летняя Пенелопа Крус в полупрозрачном кардигане и юбке снялась для глянца

51-летняя Крус позировала в полупрозрачном кардигане и юбке от бренда Chanel. В кадре актриса разговаривала по телефону в офисе. На других кадрах Крус прошлась по коридору в кожаном мини-платье, снялась на столе в золотом платье-рубашке и жакете с мини-юбкой.