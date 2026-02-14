Ричмонд
51-летняя Пенелопа Крус в полупрозрачном кардигане и юбке снялась для глянца

Актриса стала лицом нового выпуска журнала Perfect

Актриса Пенелопа Крус стала лицом нового выпуска журнала Perfect. Снимкам она поделилась в соцсети.

Пенелопа Крус, фото: соцсети
Пенелопа Крус, фото: соцсети

51-летняя Крус позировала в полупрозрачном кардигане и юбке от бренда Chanel. В кадре актриса разговаривала по телефону в офисе. На других кадрах Крус прошлась по коридору в кожаном мини-платье, снялась на столе в золотом платье-рубашке и жакете с мини-юбкой.

В конце января знаменитость посетила показ бренда Chanel в Париже. Пенелопа Крус появилась на публике с обновленным имиджем: теплым тоном волос и стрижкой. Актриса предпочла для выхода полупрозрачное черное платье из тонкого трикотажа и кардиган. Образ дополнили туфли из кожи и сумка-клатч.

До этого Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска китайского журнала W Magazine. Актриса предстала на обложке в белой блузе с короткими рукавами, которая дополнила ярко-красную макси-юбку с перьями. Артистке уложили распущенные волосы и сделали макияж с черной подводкой и помадой.