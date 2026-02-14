Ричмонд
Звезда «Горничной» в расстегнутой золотой блузе пришла на показ в Нью-Йорке

Актриса Аманда Сайфред в золотой блузе и юбке пришла на показ в Нью-Йорке

Звезда «Горничной», актриса Аманда Сайфред, пришла на показ в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

Аманда Сайфред
Аманда СайфредИсточник: Соцсети

Аманда Сайфред предпочла для выхода расстегнутую золотую блузу, голубую юбку и сумку. Образ дополнили пестрые туфли на среднем каблуке. Волосы ей распустили, сделали локоны и вечерний макияж с розовой помадой.

В 2022 году Аманда Сайфред в интервью изданию Porter призналась, что в 19 лет была вынуждена сниматься без нижнего белья, чтобы сохранить свою роль в фильме. Звезда решила не раскрывать подробностей проекта, а также не назвала имя режиссера, при этом добавив, что не считает нормальным сниматься без нижнего белья.

Сайфред пожаловалась, что начала актерскую карьеру не в нынешнее время, когда на съемочных площадках есть специалисты, которые контролируют степень откровенности сцен и учитывают пожелания и претензии артистов и режиссеров.