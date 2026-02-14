Марго Робби в корсетном мини-платье снялась в объятиях Джейкоба Элорди

Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках. Артистка дополнила образ тренчем, солнцезащитными очками и сумкой. Однако интернет-пользователи не оценили модель брюк Марго Робби.