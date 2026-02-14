Марго Робби в корсетном мини-платье снялась в объятиях Джейкоба Элорди

Актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись на берегу Тихого океана. Снимки появились в соцсети.
Робби позировала в бежевом корсетном мини-платье и босоножках снялась в объятиях Джейкоба Элорди. Актер был одет в красный свитер и черные брюки.
4 февраля Марго Робби пришла на радио BBC в Лондоне, чтобы рассказала о фильме «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль.
Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках. Артистка дополнила образ тренчем, солнцезащитными очками и сумкой. Однако интернет-пользователи не оценили модель брюк Марго Робби.