Марго Робби в корсетном мини-платье снялась в объятиях Джейкоба Элорди

Марго Робби в корсетном мини-платье снялась в объятиях Элорди на берегу Тихого океана
Актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди снялись на берегу Тихого океана. Снимки появились в соцсети.

Робби позировала в бежевом корсетном мини-платье и босоножках снялась в объятиях Джейкоба Элорди. Актер был одет в красный свитер и черные брюки.

4 февраля Марго Робби пришла на радио BBC в Лондоне, чтобы рассказала о фильме «Грозовой перевал», в котором сыграла главную роль.

Актриса вышла на публику в корсете с розовым узором, черных брюках с заниженной талией и остроносых туфлях на каблуках. Артистка дополнила образ тренчем, солнцезащитными очками и сумкой. Однако интернет-пользователи не оценили модель брюк Марго Робби.