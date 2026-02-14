Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы

До этого в театре Михалкова рассказали о повышенном спросе на билеты на первые спектакли с Ефремовым. Так, билеты на спектакль «Без свидетелей» были выкупленные сразу же, как поступили в продажу. В учреждении также добавили, что на ажиотаж повлияло и то, что режиссером-постановщиком стал Никита Михалков.