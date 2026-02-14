Ричмонд
Михаил Ефремов впервые вышел на сцену после освобождения из тюрьмы

В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова прошел прогон спектакля «Без свидетелей»
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/
В театре «Мастерская 12» Никиты Михалкова представили премьерный показ спектакля «Без свидетелей», одну из главных ролей в котором исполнил актер Михаил Ефремов. Об этом сообщает АГН «Москва».

Как отмечается, премьерные показы спектакля пройдут 25 и 26 марта. Это первая постановка с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова после его освобождения из колонии. Режиссером спектакля выступил Никита Михалков. Сценической партнершей Ефремова стала народная артистка России Анна Михалкова.

До этого в театре Михалкова рассказали о повышенном спросе на билеты на первые спектакли с Ефремовым. Так, билеты на спектакль «Без свидетелей» были выкупленные сразу же, как поступили в продажу. В учреждении также добавили, что на ажиотаж повлияло и то, что режиссером-постановщиком стал Никита Михалков.

8 июня 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. За рулем Jeep Grand Cherokee он врезался в автомобиль Lada с 57-летним Сергеем Захаровым, спасти которого не удалось. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Впоследствии Ефремова признали виновным и приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. Он отбывал наказание в ИК-4 в Алексеевке Белгородской области. В апреле 2025-го его условно досрочно освободили, запретив садиться за руль на три года.