Российский номинант на «Оскар» Константин Бронзит показал фото с ДиКаприо

Бронзит, которого номинировали на статуэтку в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за картину «Три сестры», повторил снимок, который сделал на церемонии в 2016 году. Тогда он также был в списке претендентов на награду с анимацией «Мы не можем жить без космоса».