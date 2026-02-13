Ричмонд
Российский номинант на «Оскар» Константин Бронзит показал фото с ДиКаприо

Мультипликатор Константин Бронзит показал фото с ДиКаприо с традиционного ланча
Леонардо ДиКаприо и Константин Бронзит, фото: соцсети
Леонардо ДиКаприо и Константин Бронзит, фото: соцсети

Культовый российский мультипликатор Константин Бронзит, создатель серии мультфильмов про богатырей, встретился с Леонардо ДиКаприо на традиционном ланче номинантов на премию «Оскар». Снимок с мероприятия он опубликовал в своем Telegram-канале.

Бронзит, которого номинировали на статуэтку в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» за картину «Три сестры», повторил снимок, который сделал на церемонии в 2016 году. Тогда он также был в списке претендентов на награду с анимацией «Мы не можем жить без космоса».

«Вот… 10 лет спустя…» — подписал мультипликатор фотографию с голливудской звездой.

Ранее российский режиссер Константин Бронзит, получивший третью номинацию на премию «Оскар», оценил свои шансы на победу. По мнению художника-аниматора, шансы на победу равны для всех претендентов в его номинации.