Сериал «Ландыши» стал лучшим проектом кинопремии «Герои большой страны»

«Проект начинался весной 2022 года, и мы не ожидали, что дойдем до этой сцены. Я бы хотел сказать огромные слова благодарности всей команде. Второй сезон сейчас идет. Мы все очень волнуемся и переживаем за этот проект, за наших героев, за страну. Спасибо вам большое за этот приз. Мы вместе, и это очень важно для нас и для тех будущих поколений, которые подрастают. Мы перед Новым годом проехали по многим городам, первым из них был Донецк. Я считаю, главным то, что [новое] поколение подрастает крутое. Я горжусь страной и этим ребятами», — сказал продюсер сериала Юрий Сапронов, получая награду.